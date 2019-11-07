أول المتأهلين لدور 16 في دوري أبطال أوروبا

انتهت مساء أمس الأربعاء الجولة الـ4 من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2019-2020 والتي حسمت تأهل 3 أندية لدور 16 من دوري الأبطال.

وحسمت 3 أندية أوروبية مصيرها بالتأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال بعد أن تمكنت من تحقيق الفوز في المباريات الـ4 السابقة وهذه الفرق هي: "يوفنتوس الإيطالي- بايرن ميونيخ الألماني - باريس سان جيرمان الفرنسي".

حيث حقق باريس سان جيرمان الفوز في المباريات الأربعة وهي كالتالي: "هزم ريال مدريد الاسباني بثلاثية نظيفة، هزم جالطة سراي التركي بهدف نظيف، كما هزم كلوب بروج البلجيكي بخماسية، وأعاد سان جيرمان هزيمة كلوب بروج البلجيكي بهدف نظيف.

وبهذه النتائج الكاملة حقق باريس سان جيرمان 12 نقطة أهلته ليصبح أول المتأهلين في مجموعتها من دوري أبطال أوروبا إلى دور الـ16 من الدوري.

أما بايرن ميونيخ الألماني فقد حقق الفوز في المباريات الأربع وهي على النحو التالي: حقق الفوز على فريق سرفينا زفيزدا الصربي بثلاثية نظيفة، كما سحق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بسباعية لهدفين، وهزم أوليمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف لهدفين، وأعاد هزيمة أوليمبياكوس بهدفين دون مقابل.

وبهذه النتائج حصد بايرن ميونخ على النقاط كاملة 12 نقطة من 4 مباريات.

وفيما يتعلق بمباريات يوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا فقد حقق 3 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة وجاءت النتائج على النحو التالي: " تعادل يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد بهدفين لكل منهما، تمكن من الفوز على باير ليفركوزن الألماني بثلاثية نظيفة، وحقق الفوز على، نادي لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين لهدف، وأعاد هزيمة لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين لهدف.

وبهذه النتائج تمكن يوفنتوس من الحصول على 10 نقاط أهلته للدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.