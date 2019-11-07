شاهد فيديو.. سيارة لأول مرة من الخشب والمواد النباتية

أعلنت وزارة البيئة اليابانية عن إطلاق أول سيارة مصنوعة من الخشب ومواد نباتية وهي كهربائية صديقة للبيئة.

ويشار الى ان المركبة الفارهة المصنوعة من الخشب في معرض طوكيو للسيارات لهذا العام، وهي مصنوعة بمواد بتقنية “النانو”.