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شاهد فيديو.. سيارة لأول مرة من الخشب والمواد النباتية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:05 - 07 نوفمبر 2019
سيارة من الخشب.JPG سيارة من الخشب.JPG
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أعلنت وزارة البيئة اليابانية عن إطلاق أول سيارة مصنوعة من الخشب ومواد نباتية وهي  كهربائية صديقة للبيئة.

ويشار الى ان المركبة الفارهة المصنوعة من الخشب في معرض طوكيو للسيارات لهذا العام، وهي مصنوعة بمواد بتقنية “النانو”.

 

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