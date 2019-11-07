الخليل: محكمة صلح دورا تصدر حكما قاسيا لمتهم ابتز قاصر

أصدرت محكمة صلح دورا في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية بواقع 1000 دينار أردني على متهم بابتزاز فتاة قاصر عبر انتحال شخصيتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد وجهت المحكمة تهمتين بحق (ق.م) أولها التهويل خلافاً للمادة 415 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والتهمة الثانية هي استخدام بيانات وسيلة التعامل الالكترونية دون وجه حق للوصول إلى أرقام أو بيانات وسيلة الكترونية خلافاً للمادة 12 ف 1 من قرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية.

واستندت محكمة صلح دورا على بينات ومرافعات قدمتها نيابة دورا بحق المتهم (ق،م) بعد أن قامت فتاة قاصر بتقديم شكوى بواسطة والدتها.

والشكوى مفادها قيام المتهم المذكور بإنشاء صفحة باسمها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والقيام بالتشهير بها وابتزازها والتلفظ بألفاظ بذيئة دون وجه حق وبشكل مخالف للأصول والقانون.