لاعب كرة قدم امام القضاء بسبب "دجاجة"

قدمت جمعيات الدفاع عن الحيوانات شكوى ضد لاعب كرة قدم كرواتي بسبب قتل دجاجة خلال مباراة شبه احترافية، في حادثة طرد إثرها من أرض الملعب.

تفاصيل الحادثة انه وخلال مباراة أقيمت، الأحد، شرق كرواتيا، اقتحمت بعض الدجاجات المستطيل الأخضر، ما دفع لاعب فريق أن "كاي يلينغراد المضيف إيفان غازديك للركض خلفها وركل إحداها قبل أن يقوم بإلقائها فوق السياج، ورفع الحكم في وجه اللاعب بطاقة حمراء بسبب سلوكه غير الرياضي.

تصرف اللاعب البالغ من العمر (23 عاما)، وصفته جمعية "أصدقاء الحيوانات" غير الحكومية واصفة إياه بـ"الفعل المخزي والسلوك الجبان للاعب تجاه حيوان بريء، أدى إلى وفاته متألما ومهشّم العظام".

اللاعب "غازديك" دافع عن نفسه في الصحف المحلية، مؤكدا أنه محب للحيوانات ويؤوي بعضا منها، ولم تكن لديه نية للتسبب بقتل الدجاجة.