مالية غزة : صرف رواتب طموح2 عن شهر اغسطس والمياومة عن شهر يوليو اليوم

اعلنت وزارة المالية بغزة اليوم الخميس 7/11/2019، عن صرف رواتب طموح"2" عن شهر اغسطس 8/2019 ورواتب بدل المياومة عن شهر يوليو 7/2019 اليوم الخميس .

وقالت المالية خلال بيان لها ان صرف الرواتب سيكون اليوم عبر فروع البريد في قطاع غزة .