ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مالية غزة : صرف رواتب طموح2 عن شهر اغسطس والمياومة عن شهر يوليو اليوم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:36 - 07 نوفمبر 2019
رواتب رواتب
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

اعلنت وزارة المالية بغزة اليوم الخميس 7/11/2019، عن صرف رواتب طموح"2" عن شهر اغسطس 8/2019 ورواتب بدل المياومة عن شهر يوليو 7/2019  اليوم الخميس .

وقالت المالية خلال بيان لها ان صرف الرواتب سيكون اليوم عبر فروع البريد في قطاع غزة .

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات