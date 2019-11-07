ركزت عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الخميس 7/11/2019 ، على زيارة رئيسة سنغافورة للملكة السعودية، بالإضافة الي التعليمات التي صدت بشأن ضبط الجامعات السعودية.
صحيفة عكاظ في عناوين اخبار الصحف السعودية التي طالعتنا اليوم :
-خادم الحرمين ورئيسة سنغافورة يبحثان تعزيز التعاون والعلاقات
-حقوق الإنسان: «العضل» جريمة تنتهك حقوق الإنسان وكرامته
-«العقاري»: إيداع 1.365 مليار في حسابات مستفيدي «سكني» خلال أكتوبر الماضي
-لا أحد فوق القانون
-طلاب لبنان يدعمون الانتفاضة بـ«العصيان»
-مواجهة بين واشنطن وطهران في العراق
-علوش لـ «عكاظ» : باسيل «رهينة» حزب الله.. والحريري يرفض الشروط
-«تويتر».. ساحة جدال بين رؤساء الأندية والجماهير
- 23 قاضياً لـ 20 مرفقاً عدلياً بالباحة!
-«بلومبيرغ»: الصين بصدد استثمار 10 مليارات دولار في الاكتتاب العام لشركة أرامكو
-شرطة الرياض تسقط مروّجاً احتجز فتاة متغيبة عن ذويها
FDA-: حظر الزيوت النباتية المهدرجة.. قريباً
صحيفة الشرق الاوسط في عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الخميس :
-«لوفتهانزا» تلغي 1300 رحلة جوية إثر إضراب أطقم ضيافتها
-وفاة الممثل المصري هيثم أحمد زكي عن 35 عاماً
-ترمب: محادثات سد النهضة مضت بشكل جيد
-أولي جلسات «الكونغرس» العلنية في التحقيق لعزل ترمب الأسبوع المقبل
-تحذير أوروبي وقلق روسي بعد انتهاك إيراني جديد
-فرنسا ترحب باتفاق الرياض: السعودية جعلته ممكناً
-السويد تتهم رجلاً بالتجسس على ناشطين أحوازيين لصالح إيران
-نصائح للحصول على فيتامين «د» في «غياب شمس الشتاء»
-الملك سلمان: السعودية ستظل دوماً مع اليمن
-مسؤولة إسرائيلية: أكراد سوريا أبلغونا موافقتهم على عرض نتنياهو مساعدتهم
-آل جابر: «اتفاق الرياض» يؤكد أن الفرصة مهيأة لحل سياسي
-معين عبد الملك: «اتفاق الرياض» فرصة لاستعادة الدولة
-«المطعم التركي»... من بناية خربة إلى رمز للاحتجاجات
-«جدار تطرف» يقسم ألمانيا بعد 30 عاماً على توحيدها
-لبنان: تزايد حظوظ حكومة التكنوقراط
-ماكرون يدعو إلى «خلاصات جماعية» ضد انتهاكات إيران
-بومبيو يثمّن تسهيل ولي العهد السعودي «اتفاق الرياض»
-«هجوم طعن» ضد سياح أجانب في جرش الأردنية
صحيفة الجزيرة وفي عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الخميس :
-الملك يتباحث مع رئيسة سنغافورة
عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة. وقبيل المباحثات، سلَّم خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- فخامة رئيسة جمهورية سنغافورة قلادة الملك ...
-إنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة في الرياض
-«اتفاق الرياض» خطوة نحو سلام اليمن والمنطقة
-«العقاري»: 1.365 مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني»