ركزت عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الخميس 7/11/2019 ، على زيارة رئيسة سنغافورة للملكة السعودية، بالإضافة الي التعليمات التي صدت بشأن ضبط الجامعات السعودية.

صحيفة عكاظ في عناوين اخبار الصحف السعودية التي طالعتنا اليوم :

-خادم الحرمين ورئيسة سنغافورة يبحثان تعزيز التعاون والعلاقات

-حقوق الإنسان: «العضل» جريمة تنتهك حقوق الإنسان وكرامته

-«العقاري»: إيداع 1.365 مليار في حسابات مستفيدي «سكني» خلال أكتوبر الماضي

-لا أحد فوق القانون

-طلاب لبنان يدعمون الانتفاضة بـ«العصيان»

-مواجهة بين واشنطن وطهران في العراق

-علوش لـ «عكاظ» : باسيل «رهينة» حزب الله.. والحريري يرفض الشروط

-«تويتر».. ساحة جدال بين رؤساء الأندية والجماهير

- 23 قاضياً لـ 20 مرفقاً عدلياً بالباحة!

-«بلومبيرغ»: الصين بصدد استثمار 10 مليارات دولار في الاكتتاب العام لشركة أرامكو

-شرطة الرياض تسقط مروّجاً احتجز فتاة متغيبة عن ذويها

FDA-: حظر الزيوت النباتية المهدرجة.. قريباً

صحيفة الشرق الاوسط في عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الخميس :

-«لوفتهانزا» تلغي 1300 رحلة جوية إثر إضراب أطقم ضيافتها

-وفاة الممثل المصري هيثم أحمد زكي عن 35 عاماً

-ترمب: محادثات سد النهضة مضت بشكل جيد

-أولي جلسات «الكونغرس» العلنية في التحقيق لعزل ترمب الأسبوع المقبل

-تحذير أوروبي وقلق روسي بعد انتهاك إيراني جديد

-فرنسا ترحب باتفاق الرياض: السعودية جعلته ممكناً

-السويد تتهم رجلاً بالتجسس على ناشطين أحوازيين لصالح إيران

-نصائح للحصول على فيتامين «د» في «غياب شمس الشتاء»

-الملك سلمان: السعودية ستظل دوماً مع اليمن

-مسؤولة إسرائيلية: أكراد سوريا أبلغونا موافقتهم على عرض نتنياهو مساعدتهم

-آل جابر: «اتفاق الرياض» يؤكد أن الفرصة مهيأة لحل سياسي

-معين عبد الملك: «اتفاق الرياض» فرصة لاستعادة الدولة

-«المطعم التركي»... من بناية خربة إلى رمز للاحتجاجات

-«جدار تطرف» يقسم ألمانيا بعد 30 عاماً على توحيدها

-لبنان: تزايد حظوظ حكومة التكنوقراط

-ماكرون يدعو إلى «خلاصات جماعية» ضد انتهاكات إيران

-بومبيو يثمّن تسهيل ولي العهد السعودي «اتفاق الرياض»

-«هجوم طعن» ضد سياح أجانب في جرش الأردنية

صحيفة الجزيرة وفي عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الخميس :

-الملك يتباحث مع رئيسة سنغافورة

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة. وقبيل المباحثات، سلَّم خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- فخامة رئيسة جمهورية سنغافورة قلادة الملك ...

-إنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة في الرياض

-«اتفاق الرياض» خطوة نحو سلام اليمن والمنطقة

-«العقاري»: 1.365 مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني»