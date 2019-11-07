من هو كريستيان سوندرز مفوض عام الأونروا الجديد بعد استقالة كرينبول؟

بعد استقالة كرينبول وتعين كريستيان سوندرز مفوض عام الأونروا 2019 يتساءل الكثير من الناس خاصة اللاجئين والمسؤولين الفلسطينيين عن هوية هذا المفوض الجديد وعن توجهاته ومهامه القادمة.

وكان كرينبول قدم استقالته إلى الأمم المتحدة في 5/11/2019 بعد اتفاهمه بسوء إدارة والتحقيق معه في قضايا فساد يُشاع بأنها مالية وأخلاقية، الامر الذي دفع الأمم المتحدة بتعين كريستيان سوندرز مفوض عام الأونروا 2019.

كريستيان سوندرز مفوض عام الأونروا 2019 هو بريطاني الجنسية عمل ضمن إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين منذ عام 1989 أي مدة 30 عامًا شغل خلالها العديد من المناصب الهامة في المنظمة الدولية لتقديم الأعمال الإنسانية وقضايا التنمية الدولية.

ومن بين المناصب التي شغلها كريستيان سوندرز هي:

1/ منصب الأمين العام المساعد لإدارة سلسلة التوريد في قسم الدعم التشغيلي في نيويورك

2/ مدير مكتب USG for Management لديه خبرة إنسانية وميدانية كبيرة

3/ بدأ العمل كمسؤول في الأونروا بقطاع غزة عام 1989

4/ شغل مناصب متعددة ومهمة للاجئين الفلسطينيين

5/ عمل نائب المفوض العام بالوكالة

ويعتقد بأن كريستيان سوندرز مفوض عام الأونروا 2019 هو أحد المخلصين للاجئين الفلسطينيين فبعد تعينه نائب المفوض العام للاونروا أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) عن سعادتها لتعين سوندرز كنائب للمفوض العام للوكالة الدولية.

وقالت الوكالة في الشرق الأدنى بتاريخ 1 أغسطس 2019: "إن هذا التعيين السريع هو نتيجة اتصال نشط في الأيام القليلة الماضية بين الأونروا والأمانة العامة للأمم المتحدة ودليل قوي على التزام دعم الأمين العام للوكالة، ولضمان الخدمات دون انقطاع للاجئين الفلسطينيين، ولا سيما الافتتاح المدارس في الوقت المحدد، وتعبئة التمويل وتجديد ولاية الأونروا".

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