مناورة في مجمع مدارس المقوسي غرب غزة ظهر اليوم

اعلن الدفاع المدني بغزة اليوم الخميس 7/11/2019 ، عن تنفيذ مناورة ظهراً في تمام الساعة 11 صباحاً في منطقة مجمع المدارس بالمقوسي غرب مدينة غزة.
ونوهت الدفاع المدني ان المناورة سيتخللها صوت انفجارات، وحركة لمركبات الإسعاف والدفاع المدني.
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