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مناورة في مجمع مدارس المقوسي غرب غزة ظهر اليوم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:05 - 07 نوفمبر 2019
مناورة ‫داخلية غزة ‫(42205701)‬ ‫‬ مناورة ‫داخلية غزة ‫(42205701)‬ ‫‬
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اعلن الدفاع المدني بغزة اليوم الخميس 7/11/2019 ، عن تنفيذ مناورة ظهراً في تمام الساعة 11 صباحاً في منطقة مجمع المدارس بالمقوسي غرب مدينة غزة.

ونوهت الدفاع المدني ان المناورة سيتخللها صوت انفجارات، وحركة لمركبات الإسعاف والدفاع المدني.

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