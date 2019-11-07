مشعشع :عجز مالي داخل "الأونروا" قد يعيق دفع رواتب الموظفين الشهر الحالي

أكد المتحدث باسم وكالة «الأونروا» سامي مشعشع ان لدي وكالة الغوث عجز مالي يُقدر بحوالي 89 مليون دولار، بالاضافة الى صعوبات في السيولة النقدية، الأمر الذي سيُعيق توفير رواتب 30 ألف موظف هذا الشهر، مشيراً الى انه في الوقت ذاته جاري العمل لتجوز هذه الأزمة.

أكد المتحدث باسم وكالة «الأونروا» خلال تصريحات لفضائية "فلسطين اليوم"، أن هناك "محاولات من بعض الأطراف تجري لإحداث تغيير في نص تجديد عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".

وكشف مشعشع عن مساعي البعض لكي يكون تجديد التفويض لعمل الوكالة سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات" ، محذراً من المحاولات الرامية لإدخال تعديلات على نص تجديد ولاية «الأونروا» وطرح تساؤلات حول الأعداد الحقيقية للاجئين الفلسطينيين، مشدداً على أن «تلك الجهود ستفشل والتجديد سيكون على النص الأصلي كما هو.

وبين مشعشع ان المؤشرات تؤكد على وجود التفاف حول تجديد عمل وكالة الغوث من خلال دعم دول عدم الانحياز والدول العربية والأفريقية الأوروبية والذين سيصوتون بقوة لصالح «الأونروا» .

وقال مشعشع ان قرار تنحي المفوض العام «بيير كرينبول» أمس هو إجراء قانوني متبع داخل أروقة الأمم المتحدة كي يُعطى الحق الكامل كأي موظف ، موضحاً أن التحقيقات الجارية في الوكالة الدولية تتعلق بقضايا إدارية فقط ولا يوجد أرضية للحديث عن تجاوزات أخلاقية وغير أخلاقية، مشدد على أن هذا الموضوع انتهى.

وتابع : نتائج التحقيق فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية للوكالة لا زالت جارية ولم ينتهي التحقيق، مؤكدا في السياق أن «قرار المفوض العام "بيير كرينبول» هذا اليوم بالتنحي جانبًا هو إجراء قانوني متبع داخل أروقة الأمم المتحدة كي يُعطى الحق الكامل كأي موظف في الرد على ما جاء في التقرير".