استقالة كرينبول وتعين سوندرز حديث الصحف الإسرائيلية

تناولت بعض الصحف الإسرائيلية اليوم الخميس 7/11/2019 خبر استقالة كرينبول من إدارة مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وتعين البريطاني كريستيان سوندرز مفوض عام الأونروا مع نشر مزاعم بعقد اجتماعات بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤولين إسرائيليين بهدف تغيير ولاية الأونروا.

وجاءت استقالة كرينبول وتعين كريستيان سوندرز مفوض عام الأونروا بسبب قضايا الفساد واجراء تحقيقات مع مسؤولي وكالة الأونروا لمعرفة التفاصيل الدقيقة ومحاكمة الفاسدين.

صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية جاء عنوانها كالتالي: "استقالة مفوض عام الأونروا على خلفية قضايا فساد".

صحيفة إسرائيل هيوم جاء في عنوانها: "لا حصانة مطلقة للأونروا، وذلك بعد الكشف عن قضايا فساد".

وعن أسباب استقالة كرينبول الفورية قال المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك: إن كرينبول بعث برسالة الاستقالة إلى الأمين العام، بعد اتهامه في قضايا فساد كبيرة تتعلق بنهب المال العام وفساد أخلاقي".

وقد أعلن دوجريك أن الأمين العام قرر تعيين البريطاني كريستيان سوندرز ليكون المفوض العام بالوكالة بعد استقالة مفوض عام "أونروا" بيير كرينبول.

وسيتولى كريستيان سوندرز مفوض عام الاونروا تنفيذ خطة إدارية لتعزيز عمل الوكالة لا سيما في مجالات الرقابة والمساءلة خلال الفترة القادمة لغاية تثبيته من قبل الجمعية العامة وذلك اعتبارا من اليوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وسينفذ