شهد سعر صرف الدولار اليوم الخميس 7/11/2019 انخفاضاً مقابل "الليرة اللبنانية" ، نتيجة الظروف السياسية واستمرار المظاهرات، وسط تذبذب سعر صرفه في السوق السوداء التي تتلاعب في الاسعار.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس ، 7/11/2019 1 دولار أمريكي = ١٥١٣.٩٠٠٠ ليرة لبنانية.

وكان وسام فتوح الأمين العام في اتحاد المصارف العربية اعتبر ، أن المصارف اللبنانية قادرة على أن تواءم نفسها مع المتطلبات الدولية ومتطلبات مصرف لبنان.

وأشار إلى أن كفاية رأس المال لدى المصارف اللبنانية هي أعلى من مستويات متطلبات "بازل"، حيث إنها تتجاوز الـ13% مقارنة بتوصيات بازل بحدود 10.5%.

وبشأن نقص الدولار من السوق اللبنانية، قال: "أزمة شح الدولار ناتجة عن الارتباك السياسي والضبابية في المشهد العام".

أوضح في تصريحات للعربية نت أن خطوة مصرف لبنان بإلزام البنوك بزيادة أموالها الخاصة الأساسية من حقوق حملة الأسهم العادية، بما يصل إلى 20% جاءت على ضوء المرحلة "الاستثنائية الخطرة" لحماية القطاع المصرفي من الركود الاقتصادي.