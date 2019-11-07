سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 7/11/2019

شهد سعر صرف الدولار اليوم الخميس 7/11/2019 ارتفاعاً مقابل الليرة السورية بعد تذبذب في سعر صرفه منذ بداية الاسبوع في ظل التقلبات في التعاملات المالية خلال الاسبوع الجاري .

وبلغ سعر صرف الليرة السورية اليوم الخميس: 7/11/2019

الدولار الأمريكي: الحد الأدنى: 678 الحد الاعلى : 681

اليورو الاوروبي : الحد الأدنى: 749 الحد الاعلى: 754

الليرة السورية مقابل الدولار يعود التراجع في زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في المناطق الشمالية والشرقية من سورية بسبب العدوان التركي على الأراضي السورية.

في حين شهد سعر صرف الليرة السورية انخفاضاً مقابل اليورو هذا الأسبوع مقارنة مع مستوى 718 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 2.79%.