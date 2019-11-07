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أسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الخميس 7/11/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:42 - 07 نوفمبر 2019
خضروات خضروات
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شهدت أسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الخميس 7/11/2019، استقراراً وثباتاً في أسعارها في السوق المحلي.

ووفقاً للمتابعين لأسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الخميس، فالأسعار الحالية في متناول الجميع.

وتشهد أسعار الخضروات انخفاضاً هذه الأيام بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، إلا أن بعض الخضروات مازالت تحافظ على أسعارها.

وقد سجل سعر البندورة: 5 - ك = 10 شيكل، الزهرة (كبير): 3 شيكل، ملفوف (كبير): 3 شيكل، خيار: 5 ك = 10 شيكل، بصل: 8 -  ك = 10 شيكل، بطاطا: 8 - ك = 10 شيكل، سبانخ: 2 شيكل، ملوخية: 1.5 شيكل، بامية:  12 شيكل، كوسا: 4 -5 ك = 10 شيكل، لوبيا: 4 - 5 شيكل، فاصولياء: 4 - 5 شيكل.

 

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