قوات الاحتلال تعتقل عدد من المواطنين بالضفة المحتلة

أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت عدد من المواطنين فجر اليوم الخميس في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة وخاصة في مدينة طولكرم وطوباس وبيت لحم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين بينهم الأسير السابق مصطفى بدير، والأسير السابق معتصم سمارة، وعدنان سمارة من مدينة طولكرم، وموسى علي خريوش من طمون قرب طوباس، وعمر المساعيد، والفتى أنس المساعيد من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

من الجدير ذكره أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن بشكل يومي في ساعات المساء وفجرًا حملات مداهمة لعدد من منازل المواطنين في انحاء متفرقة من الضفة الغربية لأهداف متعددة أخطرها التسلية كما ظهر في عدد من مقاطع الفيديو على لسان جنود الاحتلال أثناء عملية اعتقال أحد الشبان ودائمًا ما تنتهي مداهمات قوات الاحتلال باعتقال عدد من المواطنين.