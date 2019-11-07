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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 07/11/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:34 - 07 نوفمبر 2019
حالة الطرق حالة الطرق
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تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 07/11/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى وجود سوق البريج في محافظة الوسطى، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، مبينةً أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

ودعت قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، منوهةً إلى أنه عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وقد سجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 5 حوادث سير نتج عنها 3 إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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