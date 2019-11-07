اعتقال تاجر أثناء مغادرته معبر بيت حانون شمال القطاع

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عن اعتقال تاجر من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة أثناء مغادرته معبر بيت حانون ايرز شمال القطاع.

وقد أبلغ الارتباط الفلسطيني المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، أن قوات الاحتلال اعتقلت التاجر جمال موسى حسن الزيني، من سكان مدينة خانينونس، وذلك بعد احتجازه واستجوابه اثناء مغادرته عبر معبر بيت حانون/ايرز.

وبعد اعتقال التاجر الزيني ارتفع عدد التجار المعتقلين عبر معبر ايرز منذ مطلع العام الجاري 2019 إلى 7 تجار و9 مواطنين ومرافق مريض، وحالة مرور بهدف السفر.

وفي ذات السياق أدان عبد الناصر فروانة استمرار قوات الاحتلال باستغلال حاجات المواطنين الانسانية وتنقلهم عبر معبر بيت حانون/ايرز لغرض السفر والعلاج أو التجارة ومن ثم اخضاعهم للتحقيق والاحتجاز أو الاعتقال، مما جعل من المعبر المذكور مكانا للإيقاع بهم ومصيدة لاعتقالهم.

وطالب فروانة المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها الإنسانية والتدخل لوقف ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال وخاصة اعتقال التجار، بما يكفل ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان القطاع.