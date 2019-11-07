حالة الطقس اليوم الخميس 7/11/2019

توقع طقس فلسطين أن حالة الطقس اليوم الخميس ستكون صافية بوجه عام ولن يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي ستكون مرتفعة عن العام معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.

وأشار طقس فلسطين إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ووفقًا لموقع الطقس فإن حالة الطقس ليلة اليوم الخميس ستكون أجواء باردة نسبيًا خاصة في المناطق الجبلية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدًا الجمعة من المتوقع أن حالة الطقس يوم الجمعة ستكون صافية بشكل عام مع غيوم جزئية على بعض المناطق في فلسطين المحتلة، أما درجات الحرارة ستبقى كما هي مرتفعة عن المعدل السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.