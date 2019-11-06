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حقيقة وفاة شهد الزهراني بوعكة صحية مفاجئة

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 13:45 - 06 نوفمبر 2019
وفاة شهد الزهراني وفاة شهد الزهراني
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أفاد العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بوفاة شهد الزهراني بوعكة صحية مفاجئة، موضحين أن سبب الوفاة ما زال مجهولا حتى اللحظة.

يذكر أن مصممة الأزياء السعودية منال الأنصاري، نشرت على حسابها في سناب شات إعلانًا أثار الجدل بين متابعيها، فيما رأى البعض إنها تستخف بعقولهم.

وتضمن منشور الأنصاري أن ابنتها شهد الزهراني مريضة وتعاني من ارتفاع الحرارة والترجيع بالإضافة إلى إنها جعانة وتريد تناول الطعام من عربة طعام فود ترك وطالبتهم بالذهاب لها إلى المنزل.

وقالت في منشور أخر أن ابنتها شهد بعد أن تناولت الطعام من عربة الفود ترك تشافت وقامت بالسلامة ونصحت متابعيها من تجربة تناول الطعام من عربة الفود الترك.

وشن بعض متابعي الأنصاري هجوم ناري عليها وقال البعض إنها تستخف بالعقول وتعتبر متابعيها أغبياء ويصدقون كل ما ينشر وذلك من أجل كسب الأموال من وراءهم.

وانتقد البعض الأخر استغلالها مرض ابنتها في الدعاية والإعلان عن المطعم، كما اقترحت إحدى المغردات إغلاق كليات الطب والمستشفيات ويفتح بدل منها مثل هذه المطاعم التي تشفي من الأمراض.

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