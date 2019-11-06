الولايات المتحدة تستورد تقنيات عسكرية من روسيا والصين لبناء سفنها

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إنّ الدولتين روسيا والصين توفران مكونات مهمة للسفن الحربية العسكرية الامريكية، ذات التقنية والتكنولوجيا العالية.

وأضاف وزير البحرية الامريكية "ريتشارد سبنسر"، خلال مقابلة له مع الصحفية، ان الولايات المتحدة تستخدم مكونات عالية التقنية والدقة في بناء سفن حربية مستوردة من روسيا والصين.

وأوضحت الصحيفة، ان رغبة الولايات المتحدة في فصل اقتصادها عن العالم، امر غير مرجح قبل حدوث الحرب بين القوى العظمى، وهذا يتضح من خلال التعاون في نقل التقنيات العسكرية من دول اجنبية بما فيها روسيا والصين.

وطالب وزير البحرية، من بلاده عدم استخدام الأجزاء المهمة المنتجة من تلك الدول في السفن الحربية الأمريكية.