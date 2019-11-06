الرابطة الإسلامية تنظم لقاء تثقيفي في ذكرى استشهاد هاني عابد ووعد بلفور

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الاسلامي - إقليم الشمال لقاءا ثقافيا في الذكرى الـ 25 لاستشهاد القائد هاني عابد والذكرى الثانية بعد المئة لوعد بلفور المشئوم الذي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، وذلك في مسجد الخنساء غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وبحضور عدد من المسئولين وكوادر حركة الجهاد الاسلامي في المنطقة.

مسئول المتابعة في لجنة التثقيف بحركة الجهاد الاسلامي إقليم الشمال وائل زيادة وجه التحية لروح الشهيد هاني عابد في ذكرى استشهاده وأوضح ان الشهيد هاني عابد كان حلقة الوصل بين قيادة حركة الجهاد الاسلامي والجناح العسكري للحركة القوى الإسلامية المجاهدة قسم ، مضيفا ان الشهيد عابد كان من النواة الأولى في تأسيس حركة الجهاد الاسلامي في اوائل الثمانينيات مع الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي.. فضلا عن كونه المؤسس الاول للجماعة الإسلامية الاطار الطلابي لحركة الجهاد الاسلامي آنذاك.

وأكد زيادة على ان الصدق والانتماء هو أساس العمل الجهادي الذي حمله الشهيد خلال مشواره وحياته مع حركة الجهاد الاسلامي، وهو ما جعله ملاحقا من قوات الاحتلال والسلطة الفلسطينية حيث يعتبر الشهيد اول معتقل سياسي في سجون السلطة عام 1994 قبل عملية اغتياله بأشهر قليلة.

أما في ما يتعلق بوعد بلفور المشئوم في الذكرى الثانية بعد المئة فأوضح زيادة أن الوعد أو رسالة بلفور للعصابات الصهيونية عام 1917 والتي تتكون من 67 كلمة فقط أسست لمرحلة من الظلم التاريخي للفلسطينيين وهو ما يتجسد اليوم من حصار لقطاع غزة وتهويد للقدس والمقدسات وتغول الاستيطان في مدن الضفة المحتلة.

أما فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني والصراع مع الاحتلال قال عضو إقليم شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الاسلامي عزيز القطناني ان ما يبثه الاحتلال عن المقاومة وقيادة حركة الجهاد الاسلامي عبر الاعلام بانها خارجة عن الصف الوطني وغرفة العمليات المشتركة ما هو الا زورا وباطلا لإضعاف الجبهة الداخلية واحداث حالة من التوتر وإضعاف الثقة بالمقاومة وقيادتها ، لذا يجب ان يكون الشعب وأبناء التنظيمات على قدر من المسئولية والوعي اتجاه هذه الإشاعات وعدم الخوض فيها.

وفي نهاية كلمته شدد القطناني على ان حركة الجهاد الاسلامي على قلب رجل واحد تحت إطار أمينها العام المجاهد زياد النخالة وجميع فصائل المقاومة.