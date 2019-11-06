ياحثون يؤكدون مزج القهوة مع السكر والحليب يضّر بصحة الانسان

أكد باحثون امريكيون، أن مزج القهوة مع كميات كبيرة من السكر والحليب و"الكريما"، لها مخاطر صحية تعود على جسم المستخدم، بينما تتمتع القهوة بفوائد صحية إضافية، من خلال اتباع نظام سليم اثناء احتساءها.

وأضحت الدراسة ان شرب القهوة مع إضافة سكر وحليب بكميات كبيرة، يؤدي إلى إدخال سعرات حرارية كبيرة على الجسم، ما يشكل خطرًا على صحة الانسان.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، فان شرب القهوة بشكل سليم يقلل من احتمالية الإصابة بعد امراض خطيرة مثل السرطان واضرابات الكبد وفشل القلب، بالإضافة إلى تزويد الجسم بمواد مضادة للالتهاب والاكسدة.

وفي المقابل، فقد اوصت بعض الارشادات الطبية، إلى أن كمية الاستهلاك الصحية لشرب القهوة في اليوم الواجد، تصل إلى 400 ميليغرام من الكافيين، وأي فنجانين أو أربعة فناجين بحجم كل فنجان ثماني اونصات.

في المقابل، يقول البعض إن الإكثار من القهوة يؤدي إلى الإصابة بآلام المعدة والقلق والتوتر، فضلا عن إرباك النوم وخفقان القلب، كما أن الأشخاص المصابين بالصداع النصفي قد يصابون بآلام، ويسوء وضعهم، إذا شربوا أكثر من ثلاثة فناجين.