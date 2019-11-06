كرينبول يستقبل من منصبه مفوضا للاونروا

تقدم المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بيير كرينبول، باستقالته للأمين العام للأمم المتحدة. بحسب ما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وأعرب الأمين العام عن شكره لـ كرينبول على أدائه، مشيداً بالتزامه وتفانيه المستمر في العمل بالاونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وكلف كريستيان ساوندرز قائما بأعمال الأونروا خلفاً لكرينبول من قبل الأمين العام اعتبارا من، 6 تشرين الثاني/نوفمبر. بحسب إذاعة الأمم المتحدة.

واستبعدت النتائج الأولية للتحقيق الأممي في قضية الاحتيال واختلال الاموال في الامم المتحدة، كرينبول .