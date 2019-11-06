إعلان حالة الطوارئ في هولندا عقب الاشتباه بخطف طائرة مدنية

أعلنت السلطات الهولندية، مساء اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ بمطار "سخيبول" في أمستردام، عقب الاشتباه بعملية خطف طائرة مدنية من قبل أحد الركاب على متنها.

وذكرت مصادر صحافية، أن ركاب حاولوا اختطاف طائرة بعد ان اشهروا سكاكينهم في وجه طاقم الطائرة، دون تأكيد رسمي من قبل السلطات.

وقالت الشرطة العسكرية الهولندية في تغريدة على موقع "توتير"، إنّها تحقق في وضع مريب على متن طائرة في مطار "سخيبول"، دون تفاصيل أكثر.

ونشر مواطنون هولنديين صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي لإغلاق بعض القطارات والمترو الانفاق، بالتزامن مع توجه الشرطة إلى مطار "سخييول" الذي يشتبه فيه بعملية خطف.







