بايرن ميونخ يفوز على نظيره أولمبياكوس بهدفين في دوري ابطال اوروبا

فاز فريق بايرن ميونخ على منافسه أولمبياكوس بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات دوري ابطال اوروبا.

وسجل هدف التقدم لـ بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي في الدقيقة 69 ، فيما سجل الهدف الثاني ايفان بيريسيتش في الدقيقة 89.

وتضم تشكيل بايرن ميونيخ : ليفاندوفسكي ، جنابري، بافار ، مارتينيز ، كيميتش، ألابا، ديفيز، جوريتزكا، كوما، مولر، مانويل نويل.

فيما تضم تشكيلة فريق أولمبياكوس : أندرياس بوشالاكيس، جوييرمي، خوسيه عمر عبد القوي، روبن سيميدو، ياسين مرياح، كونستانتينوس تسيميكاس، بيدرو سا، محمد كمارا، دانيال بودنس، ميجيل جيريرو، لازار راندلوفيتش.