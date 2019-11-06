فوز يوفنتوس على نظيره لوكوموتيف في دوري ابطال اوروبا

تقدم فريق يوفنتوس على نظيره و لوكوموتيف بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما ضمن تصفيات دوري ابطال أوروبا بهدف لكل منهما في الشوط الأول.

وسجل أرون رامسي لصالح ناديه يوفنتوس في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء عقب تسجيل كرستيانو رونالدو كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء وتسقط من يد الحارس ويسددها اللاعب الويليزي في شباك فريق لوكوموتيف مسجلاً الهدف الأول لليوفي، فيما سجل الهدف الثاني في الشوط الثاني اللاعب هيجواين.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تمكن اللاعب ميرانتشوك بتحقيق التعادل لفريقه في الدقيقة 12 إثر ارتداد كرة له من القائم أمام المرمى الخالي حيث كان الحارس ساقطا على الارض اثر محاولته التصدي للكرة، ليضعها في شباك يوفنتوس .

وتضم تشكيلة فريق يوفنتوس: كريستيانو رونالدو، رابيو، تشيزني، بونوتشي، هيجواين، دانيلو، روجاني، سامي خضيرة، ساندرو، بيانيتش، رامسي.

بينما تضم تشكيلة نادي لوكوموتيف موسكو: ججيجوش كريتشوفياك، بينيديكت هوفيديس، أليكسي ميرانتشوك، جويليرمي، ماتشيي ريبوس، جوا ماريو ديمتري، بارينوف، فيدران تشورلوكا، فلاديسلاف إجناتييف، ريفات جماليتدينوف، إيدير.