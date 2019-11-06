حماس: القطريون لم يبلغونا بوقف المنحة القطرية

أكد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، أن القطريين لم يبلغوا الحركة بوقف المنحة القطرية كما أشيع عبر وسائل الإعلام مؤخراً، موضحاً أن المنحة القطرية هي ضمن التفاهمات التي حدثت بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال ولها وقت معين وتنتهي فيه، علماً أن المنحة ليست كل التفاهمات التي حدثت.

وأكد قاسم في حديث لـ "فلسطين اليوم"، أن حركة حماس ومعها الفصائل الفلسطينية ستسمر وتواصل جهودها من أجل توفير المزيد من الدعم والتمويل للمشاريع التي تستهدف تخفيف الأوضاع الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي.

وبشأن الرد على ورقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن الانتخابات، أكد قاسم المتحدث باسم حركة حماس أن الحركة حريصة في المقام الأول على عدة أمور منها، أن يكون الموقف جماعي من مجموع الفصائل ، وأن يكون القرار يضمن التوافق الوطني الكامل على تفاصيل الانتخابات؛ ويضمن أن تتم العملية الانتخابية بشكل شفاف ونزيه بحيث تعبر الانتخابات عن إرادة الشعب، وأن تكون هذه المواقف تخدم موضوع إتمام هذه العملية حتى النهاية.

وأوضح، قاسم أن هناك موقف فلسطيني موحد أبلغ فيه حنا ناصر في اللقاء الأخير، بأنه لا بد من حوار وطني يقرر ويسحم تفاصيل موضوع الانتخابات وهذا موقف مجمع عليه، وهو موقف يتوقف عليه أمر مهم.

وأكد أن الإجماع هو من مصادر القوة بالتعامل مع القضايا الفلسطينية التي يجب أن نحافظ عليها عبر الحوار الوطني المستمر.