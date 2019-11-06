بوتين: لدينا اسلحة ليس لها نظير في العالم

قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن"، اليوم الأربعاء، :"إنّ أسلحة بلاده الجديدة ليس لها أي نظير في العالم"، مضيفًا أن موسكو لن تستخدمها إلا في حال تعرضت لتهديد.

وأكد الرئيس بوتن، على أنه لا يوجد دولة أخرى تمتلك اسلحة مثيلة لأسلحتنا المتفوقة تكنولوجية من ناحية الدقة والسرعة، ذات الصناعة الروسية.

ونوه أن أنظمة الأسلحة الجديدة صممت لضمان أمن بلاده، في ظل التهديدات الخارجية المتزايدة من الولايات المتحدة وحلف الناتو الأوربي.

ومن الجدير ذكره، فقد كشف الرئيس "فلاديمير بوتين"، عن مجموعة أسلحة روسية جديدة، منها ما يفوق سرعة الصوت، وصاروخ عابر للقارات يطلق من طائرة حربية يعمل بالطاقة النووية، وغواصات نووية غير مأهولة.