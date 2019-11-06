هاشتاق TwitterBlocksPalestine# ينتقد سياسة تويتر ضد المحتوى الفلسطيني

في إطار التنديد بمواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف المحتوى الفلسطيني الذي يفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بالصورة والفيديو ، بينما تفتح المجال على مصراعيه للاحتلال الاسرائيلي لتمرير دعايته الكاذبة ، قام موقع تويتر بالسير على خطى الفيسبوك، وأقدم على حظر صفحات مؤسسات وأشخاص فلسطينيين نشيطين في فضح الاحتلال الاسرائيلي أمام الرأي العام العالمي.

وأطلق النشطاء هاشتاق مساء اليوم الاربعاء باللغة الانجليزية #TwitterBlocksPalestine. وفور انتشاره بدأ النشطاء الفلسطينيون بالتغريد عليه، مستنكرين سياسية تويتر تجاه المحتوى الفلسطيني.

الناشطة الفلسطينية إسراء محمد من قطاع غزة غردت على حسابها الخاص على موقع تويتر قائلة:" من حق الشعب الفلسطيني التعبير عن رأيه وعن تضامنه مع قضيته العادلة وفضح ممارسات العدو الصهيوني #TwitterBlocksPalestine.