رابط .. تكافل تدعو للتسجيل في مشروع صرف الوصفات العلاجية للفقراء

أعلنت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي ( تكافل )، فتح باب التسجيل لصرف الوصفات العلاجية للفقراء من الحالات المزمنة وغير المتوفرة في المستوصفات الحكومية ومراكز وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وذلك تحت شعار " العلاج حق للفقير والغني ".

وأوضحت لجنة تكافل على موقعها الإلكتروني الشروط المطلوبة للتقدم بطلب للجنة الكترونياً ليتم الاستفادة من المشروع، الخاص بصرف الوصفات العلاجية الطبية للفقراء من مرضى الحالات المزمنة والتي تشمل (أدوية ضغط الدم، أدوية زيادة الدهون والكوليسترول، أدوية التشنج والأعصاب، أدوية السكر، أدوية القلب، أدوية التجلط الدموي والسيولة، قطرات ضغط العين، أدوية الأزمة الصدرية).

وأشارت إلى أن باب التسجيل مفتوحاً من تاريخ تاريخ فتح 2019/11/06 وحتى 2019/11/16 وهو تاريخ انتهاء التسجيل.

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الجدير ذكره ، أن اللجنة الوطنية الاسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي ( تكافل )، نفذت عدة مشاريع مختلفة استهدفت خلالها الفقراء في قطاع غزة