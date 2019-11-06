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الاحتلال يعتقل شابا بزعم حوزته مشرط عند مدخل سلفيت

  • فلسطين اليوم - سلفيت
  • 20:00 - 06 نوفمبر 2019
اعتقالات اعتقالات
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اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، شابًا في بلدة سلفيت شمال مدينة القدس المحتلة، بزعم بحوزته مشرط.

وقالت وسائل إعلام العبري، إنّ الاحتلال اعتقل شاب أثناء تفتيش حافلة عند مدخل "أرئيل" في سلفيت.

وأضافت بانه تم تحويل الشاب إلى التحقيق معه.

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