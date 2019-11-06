الاحتلال يحتجز شحنة عجول مستوردة من الخارج

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، شحنة عجول مستوردة ومنعت إدخالها للضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن وزير الزراعة الفلسطيني.

وأوضح وزير الزراعة رياض عطاري ، أن قوات الاحتلال تضع عراقيل أمام إدخال شحنة عجول المستورة من الخارج للضفة الغربية، على خلفية قرار الحكومة الفلسطينية بوقف استيراد العجول من الخارج ووقف استيراده من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن الحكومة شددت على عدم التراجع عن قراراها بوقف استيراد العجول من اسرائيل في إطار سياسة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، واجتمعت مع التجار الذين اعترضوا على القرار، وأوقف اتحاد اللحامين سلسلة من الخطوات الاحتجاجية الشهر الماضي.

ولفت وزير الزراعة إلى أن التجار لم يستوردوا عجول من اسرائيل منذ منصف شهر سبتمبر الماضي ، ومع أول استيراد شحنة من الخارج أوقفها الاحتلال منذ عدة أيام .

الجدير ذكره، أن الاحتلال الاسرائيلي يتحكم في جميع المعابر في الضفة الغربية، ويمارس سياسة الابتزاز مع التجار والحكومة، على اعتبار أنه المتحكم في الصادرات والواردات.