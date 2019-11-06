بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد جلطة سراي في دوري أوروبا

ينتظر الملايين من عشاق الكرة المستديرة بشغف عالٍ مباراة ريال مدريد الاسباني ضد جلطة سراي التركي، والتي ستبدأ مساء اليوم الأربعاء، بمن سيحقق الفوز، في ظل خشية لدى مدريد على مركزه في المجموعة.

وسيحل جلطة سراي ضيفًا على ريال مدريد الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، إذ يحتل مدريد المركز الثاني برصيد أربعة نقاط، وبفارق نقطتين يتلوه نادي كلوب بروج الألماني في المركز الثالث، ويمتلك جلطة سراي المتأخر نقطة واحدة، ويتصدر المجموعة باريس سان جرمان الفرنسي برصيد تسعة نقاط.

توقعات تشكيلة فريق ريال مدريد ضد جلطة سراي :

ويتوقع الخبراء في الكرة المستديرة أن تتسم تشكيلة ريال مدريد ضد جلطة سراي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردي

خط الهجوم: هازارد - بنزيما – رودريجو

وسيواجه ريال مدريد خطر الخروج من دوري ابطال أوروبا من دور المجموعات في حال لو تعرض لخسارة مع جلطة سراي.

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وستشهد الليلة مساء اليوم الأربعاء نحو 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

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