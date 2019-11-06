ترتيب فرق المجموعات في دوري ابطال أوروبا 2019

ترتيب فرق المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2019 - بعد انتهاء المباراة التي جمعت فريقي برشلونة و سلافيا براج بالتعادل السلبي وحصول كلاً من الفريقين على نقطة واحدة، فيما سقط فريق زينت الروسي من نظيره ليبزيج الألماني، بينما خسر انتر ميلان من بروسيا دوروتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الوقت الذي فاز فيه فريق ليون الفرنسي على بنفيكا بثلاثة أهداف مقابل هدفٍ واحد، وتعادل نابولي الايطالي مع ريد بول ساليزبورج النمساوي، وفوز فالنسيا على فريق ليل بأربعة، وتعادل فريقي تشيلسي و أياكس أمستردام بأربعة أهداف لكل منهما وخسارة جينك البلجيكي من نظيره الانجليزي ليفربول بهدفين لهدف، وصل ترتيب المجموعات في دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

باريس سان جيرمان الفرنسي متصدر المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط و ريال مدريد في المركز الثاني بأربعة نقاط، و كلوب بروج في المركز الثالث بنقطتين، وأخيراً في المركز الرابع جالطة سراي بنقطة واحدة.

بايرن ميونيخ الألماني يتصدر المركز الأول بتسع نقاط في المجموعة الثانية، يليه توتنهام الانجليزي في المركز الثاني بأربع نقاط، ثم النجم الأحمر بثلاث نقاطـ، وفي المركز الرابع والأخير أولمبياكوس بنقطة واحدة.

مانشستر سيتي يتصدر المركز الأول في المجموعة الثالثة بتسع نقاط، يليه دينامو زغرب في المركز الثاني بأربع نقاط، يليه شاختار دونستك بأربع نقاط ، وفي المركز الرابع والأخير أتالانتا خالي من النقاط.

يوفتوس الإيطالي يتصدر المركز الأول في المجموعة الرابعة بسبع نقاط، ثم أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بسبع نقاط، ثم لوكومتيف موسكو في المركز الثالث بثلاث نقاط وأخيراً باير ليفركوزن في المركز الرابع والأخير

ليفربول الانجليزي يتصدر المجموعة الخامسة بتسع نقاط، وفي المركز الثاني نابولي الايطالي بثمان نقاط، ثم ريد بول ساليزبورج في المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيراً جينك البلجيكي في المركز الرابع بنقطة واحدة.

برشلونة الأسباني يتصدر المجموعة السادسة بثمان نقاط، يليه بوروسيا دورتموند في المركز الثاني بسبع نقاط، ثم إنتر ميلان في المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيراً سلافيا براج في المركز الرابع بنقطتين.

ريد بول ليبزيج يتصدر المجموعة السابعة بتسع نقاط، ثم أولمبيك ليون في المركز الثاني بسبع نقاط، ثم زينت الروسي في المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيراً بنفيكا في المركز الرابع بثلاث نقاط.

تشيلسي الانجليزي يتصدر المجموعة الثامنة بسبع نقاط، ثم أياكس أمستردام الهولندي في المركز الثاني بسبع نقاط، و فالنسيا في المركز الثالث بسبع نقاط، وأخيراً فريق ليل في المركز الرابع بنقطة واحدة.