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الاحتلال يعتقل شابين أحدهما مصاب جنوب بيت أمر

  • فلسطين اليوم - بيت امر
  • 17:46 - 06 نوفمبر 2019
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أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء قبل ان يتم اعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، وفي حادث منفصل في نفس المنطقة اعتقلت قوات الاحتلال شاب قرب مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين في منطقة الظهر جنوب بيت أمر.

الناشط محمد عياد عوض أفاد بأن الشاب عمرو عرفات عيسى زعاقيق (17 عاما)، أصيب برصاصة حي في قدمه وتم اعتقاله من قبل جنود الاحتلال، من خلال كمين تم نصبه في منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت أمر.

وأكد عوض أنه تم نقل المصاب في دورية احتلالية داخل المستوطنة، ورفض الاحتلال السماح لوالده بمشاهدته، قبل نقله ومنع اي مواطن من الاقتراب من المنطقة.

وفي سياق منفصل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامي رفيق محمد العلامي (17 عاما)، من نفس المنطقة وهو يعمل داخل ورشة بناء وعندما تجمع مواطنين لتخليصه من ايدي الجنود قام ما يسمى مسؤول الامن في المستوطنة بإطلاق الرصاص في الهواء لإبعاد المواطنين عن جنود الاحتلال خلال عملية اعتقال الشاب العلامي.

 

اصاية شاب واعتقال آخر قرب مستوطنة "كرمي تسور"

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