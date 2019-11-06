خلال معرض اكسبو 2020 .. الامارات تسمح للإسرائيليين بزيارتها بجواز سفر اسرائيلي

كشفت وسائل اعلامية عبرية اليوم الأربعاء، أن دولة الامارات العربية المتحدة ستسمح "للإسرائيليين" بدخول أراضيها دون أي ترتيبات خاصة تتعلق بالحصول بتأشيرة دخول لزيارة معرض اكسبو 2020 الذي يقام حاليًا في الامارات.

صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أوضحت، أن الامارات قد سمحت للإسرائيليين بدخول أراضيها بجوازات السفر الإسرائيلية، لافتتًا الى ان ذلك يعد حلم الإسرائيليين بأن إحدى الدول العربية ستفتح أبوابها أمامهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتلال الاسرائيلي سيقوم بإنشاء جناح خاص بمعرض اكسبو 2020 لتقديم ابتكاراتهم في مجالات التنقل والاستدامة والابتكار.

وأكدت أن السلطات الإماراتية تنوي السماح للإسرائيليين بزيارة البلاد، والمشاركة في المعرض بحرية تامة، مشيرا إلى أن هناك اتصالات جرت على أعلى المستويات بين الإمارات وإسرائيل؛ لفتح أبواب البلاد للسياح الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية.

وقالت الصحيفة وفقًا لمسؤول إسرائيلي: "إن معرض اكسبو 2020 يمكن أن يكون النموذج الذي سيتم من خلاله السماح للسياح الإسرائيليين بزيارة البلاد، لكن بعد إغلاق المعرض فإن السلطات الإماراتية ستترك الأبواب مفتوحة للسياح الإسرائيليين".

نائب مدير السياحة في إمارة رأس الخيمة محمد حاتم أكد في تصريح لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، أن مئات الإسرائيليين سيتمكنون من زيارة المعرض في الامارات، مضيفاً أنهم سيتمكنون من زيارة الامارات بعد انتهاء المعرض.

ورحب حاتم بالإسرائيليين، قائلا: "أهلا وسهلا، بروخيم هبائيم (أهلا وسهلا بالعبرية)".

وشهد تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 مشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمر اقتصادي في الامارات، وقالت الإمارات حينها إنها شركة ابتكار علمي، وليست إسرائيلية.

ويقام معرض اكسبو 2020 مرة واحدة كل خمس سنوات، بمشاركة معظم دول العالم، حيث تنشئ كل دولة جناحًا كبيرًا خاصًا بها، لتقديم ابتكاراتها واختراعاتها في مختلف المجالات، بهدف تشجيع التبادل الثقافي والابتكار.