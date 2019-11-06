تفاصيل حادثة طعن 3 سياح ودليلًا يرافقهم وعنصر أمن في مدينة أثرية بالأردن

أصيب 7 أشخاص بينهم سياح أجانب بجراح وصفت بالخطيرة جراء اعتداء مواطنٌ أردني عليهم طعنًا بالسكين أثناء تجولهم في المدينة الأثرية الواقعة شمال المملكة الأردنية دون الكشف عن أسباب الواقعة.

ووفقًا لقوات الامن العام للملكة الأردنية فإن شخصا أقدم ظهر اليوم الأربعاء على طعن عدد من السياح ودليلا كان برفقتهم وسائق سيارة سياحية، وعنصر من قوات الأمن بواسطة سكين، وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن أحد عناصر الأمن أصيب لدى محاولة القبض على الشخص الذي اعتدى على السياح، وقد ألقي القبض عليه، وبوشرت التحقيقات معه.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا العديد من الصور والفيديوهات لعملية الطعن والتي تظهر منفذ عملية الطعن وأكدوا ان منفذ العملية يدعى محمد طعيمة.

وفي تفاصيل الحادثة فقد أكدت صحيفة "الغد" الأردنية نقلًا عن مصدر أمني، أن 3 من السياح يحملون الجنسية المكسيكية، وواحدة منهم سويسرية وإن جميع الإصابات بالغة تعرضوا لعملية طعن من شاب أردني دون معرفة الأسباب.

مدير مستشفى جرش الحكومي أكد أن 3 من السياح حالتهم حرجة جدًا وأن جهود كبيرة يتم بذلها لإنقاذ حياتهم، كما أن عنصر الأمن المصاب تعرض لثلاث طعنات وبحاجة لعملية عاجلة، في حين أن الدليل السياحي إصابته طفيفة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا قالوا إنه للسياح المصابين جراء الطعن، حيث تظهر سيدة في المقطع من السائحات، وهي ملقاة على الأرض وتتلقى الإسعاف الأولي من أحد الأشخاص جراء طعنة في الظهر.







