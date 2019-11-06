مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، الموافق يوم السبت القادم، يبدأ الاهتمام والبحث عن اطباق المولد النبوي الشريف في الجزائر وغيرها من الدول العربية والاسلامية.

ويحتفل الجزائريون بالمولد النبوي باقامة عدد من الاحتفالات الدينية والمدائح النبوية المختلفة في المساجد والتي تبقى حتى مطلع الفجر وساعات متأخرة من الليل.

ويتميز الشعب الجزائري بطقوس خاصة للاحتفال بالمولد النبوي، تتنوع بين مختلف مناطق البلاد، ولكنها تظل جزءاً من الموروث الذي يحرض على الحفاظ على رمزيته العالية المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.

وتشرع ربات البيوت بإعداد أطباق معينة من المأكولات والحلويات في المولد النبوي ، ويتجمع أفراد الأسرة احتفالات بهذا اليوم ، ومن بين أطباق المولد النبوي الشريف في الجزائر:

1. "الرشتة" التي تطبخها النساء في العاصمة بشكل خاص، وتتكون من خيوط طويلة من العجين الذي يسقّى بالمرق الأبيض أو الأحمر مرفوقا بالدجاج أو باللحم والخضروات

2. " الكسكسي " المعروف في كامل منطقة المغرب العربي، إضافة إلى الرقاق الذي يقطع ويقدم مع الصلصة الحمراء الحّارة، أو الثريدة والعيش الذي يكون عبارة عن كرات صغيرة جدا من العجين تطبخ في صلصة حمراء مع اللحم والبهارات.

3. صبيحة المولد النبوي، فتصنع النساء "الطمينة" التي تتكون من دقيق القمح والعسل والزبدة، حيث ترتبط بمناسبات استقبال المواليد الجدد في العائلة بشكل عام، لكنها تكتسي أيام المولد الديني صبغة خاصة وتصبح جزءاً من الحدث الذي يظل مدعاة للفرح .