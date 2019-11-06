الكشف عن اتصالات رسمية بين السعودية والحوثيين لإنهاء الحرب ضد اليمن

كشف مسؤول سعودي مساء اليوم الأربعاء بأن المملكة العربية السعودية تجري محادثات رسمية مع جماعة الحوثي في اليمن لمحاولة انهاء الحرب المدمرة ضد المدنيين هناك، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأوضح المسؤول السعودي بأن المملكة السعودية التي تقود التحالف العربي ضد اليمن قناة مفتوحة للتواصل والحديث مع الحوثيين منذ عام 2016 لدعم مبادرة السلام في اليمن، وهذا يؤكد ما كشفته قناة الجزيرة قبل أشهر عدة بوجود مفاوضات بين الطرفين لبحث تهدئة عسكرية.

وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول اتفقت المملكة العربية السعودية مع الحوثيين لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة بين الطرفين منذ نحو خمسة أعوام، وقد أشارت وكالة رويترز إلى ان موافقة المملكة على وقف الغارات تعني فعلياً انتهاء الحرب في اليمن".

يذكر ان الغارات التي يشنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية والامارات ومصر ضد اليمن قد تراجعت بشكل ملحوظ في الأسابيع والأشهر الأخيرة، ومن المتوقع بان التراجع جاء بعد تمكن قوات الحوثي من استهداف أكبر شركات النفط السعودية "أرامكو" والتي تسببت بحدوث أضرار اقتصادية كبيرة في المملكة.