أبطال أوروبا: موعد وتشكيلة ريال مدريد ضد جلطة سراي التركي

من المقرر أن يشهد ملعب سانتياجو برنابيو مباراة قوية لنادي ريال مدريد ضد جلطة سراي التركي ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ريال مدريد للفوز ضد جلطة سراي التركي خشية على مركزه خاصة وأن مدريد يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثالث كلوب بروج الألماني برصيد 2 نقطة أما جلطة سراي نقطة واحدة فقط ويتصدر هذه المجموعة باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 9 نقاط.

وفي حال تعرض ريال مدريد في مباراته ضد جلطة سراي التركي فإنه سيواجه خطر الخروج من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

ويحاول الكثير من عشاق ريال مدريد التعرف على تشكيلة النادي ضد جلطة سراي وقد جاءت التوقعات كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردي

خط الهجوم: هازارد - بنزيما - رودريجو

وستشهد الليلة مساء اليوم الأربعاء نحو 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.