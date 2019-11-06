مفاجأة جونسون يستقيل من رئاسة الوزراء البريطانية

ذكر موقع روسيا اليوم الروسي أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قدم استقالته اليوم الأربعاء للملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام.
ووفقًا لموقع روسيا اليوم، فإن استقالة جونسون تأتي بهدف إطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.
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