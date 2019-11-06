بالتفاصيل: انطلاق مسابقة الشيخة فاطمة لحفظ القرآن الكريم كاملًا

تعد مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم من أكبر مسابقات العالم لحافظات القرآن بسبب جوائزها المالية المرتفعة والمشاركة الواسعة من كافة دول العالم العربي والإسلامي والاجنبي.

وقد انطلقت مسابقة الشيخة فاطمة يوم السبت الماضي وستستمر لمدة أسبوع كامل، حيث يتنافس على المسابقة العشرات من المشاركات من 65 دولة وجالية إسلامية، بينهن فتيات من دول لا تتحدث اللغة العربية، مثل جورجيا وإثيوبيا وبلغاريا وبروناي وموزمبيق والبانيا وتوجو.

والمفاجأة السارة أن المتسابقات من دول أوروبية لا تتحدث اللغة العربية ينطقن كلمات القرآن الكريم بشكل دقيق ومتقن وبصورة صحيحة، كما قالت لجنة التحكيم.

لدن حسن (16 عامًا) فتاة من جيبوتي حافظة للقرآن الكريم وهي في سن الثانية عشر من عمرها قالت: "حفظت القرآن الكريم في أربع سنوات" وقد تلقت الفتاة حسن تشجيع ومساندة كبيرة من والدتها التي لم تحفظ القرآن.

وتحلم متسابقة جيبوتي بأن يكون لدها مركز لتحفيظ القرآن، حيث تقول إن الراغبين في حفظ كتاب الله كثيرون، لكن لا توجد مراكز كافية في بلدها.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الشيخ فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم من ستة أعضاء، من السعودية ومصر والإمارات والبحرين والعراق والستغال وتضم اللجنة أيضا ثلاث محكمات، هن خولة الحمادي من الإمارات، ومروة لاشين من مصر، وسوسن الزعبي من سورية، لإجراء الاختبار المبدئي للمتسابقات.

وتستمر المنافسات حتى يوم التاسع من تشرين ثان/ نوفمبر الجاري، وتحصل الفائزة بالمركز الأول على 250 ألف درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) والمركز الثاني 200 ألف درهم والمركز الثالث 150 ألف درهم والمركز الرابع 65 ألف درهم والمركز الخامس 60 ألف درهم.