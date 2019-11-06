أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، أن عملية الصرف ستتم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يومٍ قبله، أو يومٍ بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وذلك ردًا على سؤال "متى ينزل حساب المواطن في السعودية".

وذكر "حساب المواطن" في تغريدة على "تويتر" عبر حساب خدمة العملاء: "يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يومٍ قبله، أو يومٍ بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

وأوضح الحساب، أن الدفعة 24 من الدعم، ستُصرف بتاريخ 10 نوفمبر، مؤكدًا أنه يمكن للمستفيدين معرفة حالة الأهلية من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لـ "حساب المواطن".

وأشار إلى إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه حتى الآن، بلغ 55.6 مليار ريال، منها 394 مليون ريالٍ تعويضات عن دفعات سابقة.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أصدرت برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وضمان حياة أفضل للمواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم.

حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي، يعمل على تخفيف الأعباء عن المواطن السعودي، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة العربية السعودية.