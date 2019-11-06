أبطال أوروبا: ترتيب المجموعة A قبل مباراة ريال مدريد ضد جلطة سراي

تتجه أنظار عشاق الدائرة المستديرة كرة القدم مساء اليوم الأربعاء إلى مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا وخاصة إلى استاد سانتياغو برنابيو ملعب ريال مدريد الاسباني لمواجهة جالطة سراي التركي.

وكان ريال مدريد ضد جلطة سراي حقق فوزًا صعبًا في مباراة الذهاب التي جمعتهما قبل أسابيع حيث سجل الريال هدف نظيف وستشهد المباراة الليلة حماسة قوية وشديدة بين اللاعبين خاصة مع تقارب نقاط الأندية، فريال مدريد يملك فقط 4 نقاط من 3 مباريات بينما جلطة سراي يملك 1 نقطة فقط من 3 مباريات أما المركز الثالث كلوب بروج الألماني يملك 2 نقطة من 3 مباريات، ومتصدر المجموعة هو باريس سان جيرمان برصيد 9 نقاط كاملة النقاط من 3 مباريات.

ويحاول المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان استعادة روح الفريق الذي يعاني كثيرًا هذا العام من أداء سيء في جميع الدوريات المحلية الاسبانية والأوروبية وهذا الأمر يتأكد من قلة أهداف النادي الملكي.

ومن المقرر أن يشهد مساء اليوم الأربعاء 8 مباريات قوية في دوري أبطال اوروبا من ضمنها مباراة ريال مدريد ضد جلطة سراي وربما تكون مباراة باير ليفركوزن الألماني شد أتلتيكو مدريد الاسباني من أقوى مباريات الجولة الرابعة في دوري أبطال اوروبا