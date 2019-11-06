مع اقتراب الذكرى العطرة لمولد النبوي الشريف، تزداد عمليات البحث عن الاناشيد التي تتحدث عن مناقبه صلى الله عليه وسلم، لذا سنقدم لكم في هذا الموضوع نخبة من أهم هذه الأناشيد.

ويوافق المولد النبوي الشريف يوم السبت 12 من ربيع الأول لعام 1441 هجرية، الموافق 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ميلادية، لكن سيتم أخذ الإجازة في اليوم التالي “الأحد” نظرًا لأن السبت إجازة رسمية في معظم المؤسسات.

ذكرى المولد النبوي الشريف للحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، لها قدسيتها عند المسلمين عامة، والشعب المصري يُولي اهتمامًا كبيرًا بالمناسبات الدينية وبالمولد النبوي بشكل خاص؛ وبالطبع لكل مناسبة تقاليدها الخاصة عند المصريين.

يشار إلى أنه لا تمر ذكرى المولد النبوي في القاهرة وباقي المحافظات المصرية دون احتفال رسمي وشعبي، وتكون حلوى المولد التي تتميز بها مصر حاضرة بقوة في هذه المناسبة التي لم تتغير عادات الاحتفال بها منذ ما يزيد عن 1000 عام.

اناشيد عن المولد النبوي الشريف مكتوبة قصيرة:

- أغنية السلام عليك يا رسول الله

رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا

فأتيت إلى حبيبي فاهدأ ياقلب ورفقا

صلى على محمد

السلام عليك يا رسول الله

السلام عليك يا حبيبى يا نبى الله

يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تالق

يبكى ويسال خالقه فاتاه الوحى فاشرق

اقرا اقرا يا محمد

يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا

فى الروضة سكنت روحى وجوار الهادى محمد

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- نشيد رسول الهدى

كلمات الأغنية

رسول الهدى والندى والسلام

ونور الوجود وخير الأنام

إذا ذكر الأنبياء الهداة

فأنت الإمام ومسك الختام

عليك الصلاة وأزكى السلام

أتيت الحياة فكنت الحياة

لها وارتقيت بها في أناة

وكانت مع التيه تمضي بعيدا

فكنت الدليل وكنت النجاة

نبي أضاء الإله الوجود به

فازدهى مشرقا من جديد

شمائله الطيبات حلم

ونبل ولطف وجود

عليك من المؤمنين الـسلام

نحبك يا سيد المرسلين

فأنت النبي الصدوق الأمين

بك الكون يزدان يا نعمة

ويا رحمة جئت للعالمين

نبي رحيم بكل البشر

وللطير في جوه والشجر

وأنك في الجدب غيث السماء

وانك عند الظلام القمر

عليك من العاشقين الـسلام

صلى الله على محمد

صلى الله عليه وسلم

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أغنية النبي صلوا عليه :

النبي صلوا عليه

النبي صلوا عليه صلوات الله عليه

وينال البركات كل من صلى عليه

اعلموا يا حاضرين اعلموا علم اليقين

أن رب العالمين أوجب الصلاة عليه

النبي صلوا عليه

النبي يا من حضر النبي خير البشر

من له شق القمر والشجر سلم عليه

النبي صلوا عليه

النبي يا أهل الهوي النبي خير دوا

كلكم قولوا سوى صلوات الله عليه

النبي صلوا عليه