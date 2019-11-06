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خريشة: حقوق الانسان يتردد في نشر أسماء شركات تعمل مستوطنات الاحتلال

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 14:12 - 06 نوفمبر 2019
ابراهيم خريشة ابراهيم خريشة
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وجه مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة رسالة إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة منددًا بتردد المجلس بنشر قائمة الشركات الدولية العاملة في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي تمهيدًا لمقاطعتها.

وقال خريشة: "إن عدد قائمة الشركات السوداء يصل إلى 150 شركة عالمية لديها أعمال في المستوطنات الإسرائيلية مقامة على أراضي الفلسطينيين".

وأعرف خريشة عن أسفه الشديد لتردد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت في إصدار القائمة السوداء من الشركات العالمية، قائلًا: "باشيليت الشخص الأول الذي يقع على عاتقها حماية حقوق الانسان في العالم مترددة في طرح مواقف علنية تجاه القضية، داعياً إياها إلى اتخاذ قرار بنشر القائمة السوداء التي هي موجودة لديها".

وأشار خريشة إلى وجود "ضغوط كبيرة على المفوض والمجلس، معتبراً أن نشر القائمة من قبل المجلس قد تساعد في ردع بناء المستوطنات على أراضي الفلسطينيين".

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