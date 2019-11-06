والد الشاب محمد الزين يوجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس

ناشد والد الشاب محمد ناصر شريف الزين اليوم الأربعاء رئيس السلطة محمود عباس بالتدخل العاجل لدى الجهات في وزارة الصحة لعمل تصريح لنجله محمد الذي يعاني منذ ثمانية أشهر من حدوث نوبة إغماء لعدة ساعات دون تمكن الأطباء في قطاع غزة من تشخيص حالته.

وقال والد الشاب الزين: " أناشدكم سيادة رئيس السلطة حيث أن ولدي يعاني منذ ثمانية أشهر من حدوث نوبة إغماء لعدة ساعات في كل يوم، وذهبنا به إلى مستشفى الإندونيسي وإلى العديد من الأطباء للعلاج في العيادات الخاصة من جميع التخصصات إلى أنهم لم يتمكنوا من تشخيص حالته، وبعد فقدان الأمل، حاولنا الحصول على نموذج التحويلة الطبية لكننا فشلنا في ذلك، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حالته سوءاً".

وأضاف: "أناشدكم سيادة الرئيس بالتدخل لدى الجهات المعنية لعمل تصريح لولدي لأن مستشفياتنا في غزة ليس لديها الإمكانيات لعلاج مثل حالته الأمر الذي جعلنا نستغيث بالله أولا ثم بسيادتكم لتأكدنا من عمق مشاعركم الإنسانية تجاه أبنائكم في غزة الجريحة المتعطشة لوجودكم فيها ودمتم ذخراً للبلاد والعباد".