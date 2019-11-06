الشعرواي رحمه الله يوضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي

ردّ الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي على من يقولون بعدم جواز الاحتفال بالمولد، بقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أول من احتفل بمولده الشريف.

وذكر الشعراوي في كتاب "أنا من سلالة أهل البيت"، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله أصحابه عن علة صيامه ليوم الأثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه، يقول الشعراوي: فكأنه يكرم اليوم الذي ولد فيه.

وأشار الشعراوي إلى أهمية كيفية إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن من يحرم أي ذكر في أي وقت هو من يجب عليه أن يأتي بدليل التحريم وليس بدليل المشروعية مؤكدًا أن "الأصل في الشيء هو الحل".

وقال الشعراوي، في أحد لقاءاته التلفزيونية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إننا نحتفل بالمولد النبوي الشريف في إطار قوله تعالى "وذكرهم بأيام الله".

وأشار إلى أن المقصود بأيام الله هي الأيام التي تكون نصرًا لدينه وخذلانًا لأعدائه قائلًا أن الأيام ظرف للاحداث، فاليوم يشهر بالحدث الذي يقع فيه، "فإذا كان الرسول هو الخاتم ولا معقب بعده على مناهج السماء فإننا نعتبر البعث يوم والهجرة يوم والنصر في كل غزوة يوم.

واستدرك الشيخ الشعراوي: "لكن كل هذه الأيام فرع عن يوم الميلاد، لذا فيوم الميلاد هو الأصل الأصيل الذي يتفرع عنه باقي الأيام التي نذكر الناس بها".