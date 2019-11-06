موعد مباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2019

يتجدد الصراع بين الهلال واوراوا الياباني على لقب دوري أبطال آسيا، عندما يفتح ملعب جامعة الملك سعود أبوابه مساء السبت المقبل لاستقبالهم من أجل خوض لقاء ذهاب النهائي الآسيوي.

ونجح الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، في بلوغ دور النهائي للمرة السابعة في تاريخه على حساب السد بعد أن تغلب عليه بمجموع المباراتين 6/5.

في المقابل تواجد أوراوا ريد دياموندز الياباني بعد ان اجتاز غاوتشو ايفرغراند الصيني بثلاثية مقابل لاشئ ذهابا وإيابا، على أمل تحقيق فوز في اللقاء المرتقب.

وسبق وأن التقى الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا موسم 2017/2018 وفشل زعيم الأندية السعودية آنذاك اقتناصه وإعادة اللقب الذي غاب منذ مطلع الألفية الجديدة إثر سقوطه بمجموع اللقائين 2/1.

وكشفت تقارير صحفية هوية حكم مباراة اوراوا والهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم المقررة يوم 24 من نوفمبر المقبل على ملعب سايتاما 2002.

وأشارت تقارير صحفية على ان لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي تنوي تعيين الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو لإدارة إياب النهائي الآسيوي.

وأكد مصدر مطلع على ان لجنة الحكام ضربت بجميع التوقعات عرض الحائط بتعيينها الحكم الأوزبكي بعد أن خرجت تسريبات في السابق تُفيد بأن الحكم الإيراني على رضا هو من سيدير المباراة.