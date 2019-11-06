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مواقع التواصل تتحول لساحات فرح بانتصار الأسيرين "اللبدي" "مرعي"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:00 - 06 نوفمبر 2019
اللبدي اللبدي
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اعتبر الفلسطينيون عبر صفحات التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء ، 6/11/2019 ، ان إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح الأسيرين" هبة اللبدي " وعبد الرحمن مرعي" وعودتهما للأراضي الأردنية انتصار حقيقي للأسيرين ، خاصة بعد المعركة الدبلوماسية التي خاضتها الاردن والتي لم تتضح كافة تفاصيل اركانها حتى اللحظة .

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملت نشوى الانتصار واشادت بقوة وعزيمة الاسيرة هبة اللبدي التي خاضت اضراباً عن الطعام لـ42 يوماً .

ايمن ومن القدس المحتلة قال : "لابد لليل ان ينجلي ولابد للقيد ان ينكسر الى الحريه ياابطال الامعاء الخاويه وصول الابطال الان الى معبر الملك حسين معبر اللنبي "

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