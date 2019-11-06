سبب وفاة محمد الحلو مدرب السيرك العالمي

أعلنت وسائل اعلام مصرية، صباح الأربعاء، وفاة مدرب السيرك العالمي محمد الحلو بعد صراع طويل مع المرض، حيث من المقرر أن يقام العزاء يوم الجمعة القدم في مسجد "الحامدية الشاذلية" بمنطقة المهندسين.



من جهته، أفاد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بأن وفاة الحلو جاءت نتيجة تعرضه لأزمة صحية مؤخرا مكث على إثرها في العناية المركزة لأيام.

وتأتي هذه الاصابة بعد عدة أشهر من إصابة الحلو بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي التي كان يخضع لها إثر إصابته بفشل كلوي حاد.

كما أفادت مصادر عائلية بأن المدرب الحلو تعرض لتدهور حاد في حالته الصحية، أدى لدخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية على زيارة الحلو خلال الأيام الماضية تسهيلاً لإجراءات الفحوصات والتحاليل الطبية، والاطمئنان على تطورات حالته الصحية.

محمد الحلو هو كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي وهو آخر نسل العائلة، حيث اشتهرت العائلة بعشق السيرك واللعب مع الحيوانات في العديد من دول العالم.